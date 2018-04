Auto con i finestrini rotti parcheggiata in piazza, sul sedile ci sono due chili di droga

Una Peugeot parcheggiata in piazza con i finestrini rotti e segni di scasso e l'immediata segnalazione del presunto furto al proprietario. E' stato così, controllando una vettura in sosta in piazza IV Novembre, nei pressi della biblioteca, che a Lissone la polizia locale ha scoperto due chili di droga.

Sul sedile posteriore del veicolo, risultato intestato a un uomo di trenuno anni, di Lissone, con numerosi precedenti alle spalle e condanne con detenzione, è stato trovato un borsone con all'interno diverse buste contenenti marijuana per un totale di circa due chili.

In seguito al ritrovamento, avvenuto a fine febbraio, il trenunenne è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.