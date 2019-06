Incidente stradale a Lissone, dopo lo schianto auto si ribalta in via Mazzini

Un'auto ribaltata e attimi di paura a Lissone giovedì mattina. Intorno alle 9 via Mazzini è stata teatro di un sinistro stradale che ha coinvolto due vetture all'altezza dell'incrocio con via Caravaggio: in seguito allo schianto uno dei due mezzi, un'utilitaria, si è ribaltata.

Immediatamente è partita la richiesta di intervento ai soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del comando cittadino e il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso.

Fortunatamente l'emergenza è subito rientrata e le due donne che erano al volante delle vetture, 38 e 43 anni, sono state soccorse e uno dei mezzi di soccorso è rientrato in codice verde in ospedale al San Gerardo.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare le cause del'incidente sono stati affidati alla polizia locale di Lissone.