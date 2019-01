Rimozione forzata per quattro biciclette: "Erano in divieto di sosta vicino alla stazione"

Quattro biciclette rimosse perché in divieto di sosta. Succede a Lissone dove gli agenti della polizia locale, nella giornata di lunedì 7 gennaio, hanno rimosso quattro biciclette che erano state parcheggiate in via della Pinacoteca. Il motivo? "I mezzi erano stati lasciati proprio sotto il cartello che indica il divieto permanente su tutta l’area con annessa rimozione", precisano dal comune. Il municipio segna voler usare il pugno duro, tanto che in una nota hanno messo nero su bianco che sarà "la prima di altre (operazioni, ndr) qualora la situazione dovesse ripetersi". L'obiettivo è uno solo: " garantire decoro urbano e messa in sicurezza in una zona più volte segnalata come 'critica' dai cittadini".

Le bici rimosse sono state portate al Comando di Polizia locale di Lissone. "Ulteriori interventi interesseranno la rimozione delle biciclette legate alla recinzione e ai pali nella zona di fronte al Museo d’Arte Contemporanea", precisano dal municipio.

"Nonostante i cartelli di divieto e gli avvisi, non sono mancate infrazioni e purtroppo si assiste quotidianamente al posteggio selvaggio di biciclette – commenta Ferdinando Longobardo, Comandante della Polizia locale di Lissone – questo intervento mira a migliorare la situazione nelle adiacenze della Stazione dove non mancano stalli per biciclette, sia all’interno della Ciclostazione che nell’area esterna prossima al Binario 1. L’invito è a rispettare le regole e lasciare la bicicletta ove consentito".

"Prima di portare via le biciclette facendo rispettare il divieto di sosta presente all’esterno della stazione, il Comune ha fornito una valida alternativa rappresentata dall’apertura della nuova Ciclostazione – commenta il Sindaco Concettina Monguzzi – su quell’area il Comune sta investendo risorse frutto di una visione che pone al centro la mobilità sostenibile. Serve l’aiuto di tutti per giungere a questo risultato, ed ora non è più tollerabile vedere biciclette attaccate ai pali della luce o lasciate in prossimità di accessi, marciapiedi o passaggi pedonali".

Non solo: sempre nel pomeriggio di lunedì è anche stata rimossa la rastrelliera presente nelle vicinanze della stazione. La stessa è stata ricollocata all’interno della Ciclostazione, aumentando così ulteriormente il numero di stalli per biciclette disponibili nella nuova struttura coperta, operativa 7 giorni su 7 dalle 5.30 alla 1 di notte.