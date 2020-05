Lissone, trovato il corpo senza vita di una giovane donna al Bosco Urbano

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto nella mattinata di sabato 16 maggio a Lissone. In seguito a una segnalazione intorno alle sei del mattino i carabinieri della compagnia di Desio insieme al personale della Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sono intervenuti nell'area verde del Bosco Urbano.

Stando ai primi riscontri sembra essersi trattato di un gesto volontario: il corpo della giovane, di apparente età di vent'anni, è stato rinvenuto a ridosso di via Pepe. Indagini in corso.

A fine febbraio sempre a Lissone, in un'area verde in via Toti, era stato rinvenuto un altro cadavere: anche in quell'occasione era stato accertato che si era trattato di suicidio.