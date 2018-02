Vandali in azione a Lissone, i danni sono costati 7.500 euro

“Soldi di tutti!”. Per l'esattezza 7.564 euro della collettività spesi per rimediare ai danneggiamenti di qualche vandalo. Tanto è costato all'amministrazione comunale di Lissone la sostituzione di uno scivolo danneggiato e di due cestini della spazzatura in Piazza IV Novembre dopo gli atti vandalici che li hanno devastati nel periodo di Capodanno.

Per frenare i vandalismi in città e far riflettere gli autori a Lissone è stata lanciata dal sindaco Concettina Monguzzi una campagna di sensibilizzazione con un cartello per denunciare quanto è costato ripristinare i beni pubblici vandalizzati e per richiamare al senso civico di tutti i cittadini. In particolare, un cartello sarà affisso nell’area giochi situata nelle immediate vicinanze della Biblioteca Civica, dove i danneggiamenti allo scivolo hanno imposto la rimozione e sostituzione, economicamente più conveniente rispetto alla sostituzione delle parti danneggiate.

“Soldi di tutti!” recita il cartello su sfondo arancione che, contraddistinto dal logo istituzionale del Comune di Lissone, sarà affisso in più copie nelle immediate vicinanze della struttura, che verrà posata nelle prossime settimane in sostituzione di quella attuale, danneggiata e fuori-uso.

“La sostituzione di questo scivolo danneggiato dai vandali è costata 7.500 euro – Soldi di tutti!” si legge ancora sul manifesto voluto dal sindaco Concettina Monguzzi e dall’assessore alla Città Vivibile, Marino Nava. “Ogni azione vandalica danneggia anche te. Il bene comune è anche bene tuo” prosegue il cartello.

Intanto proseguono le indagini delle forze dell'ordine per identificare i vandali autori dei danneggiamenti anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere della zona. Una volta identificati gli autori, specifica il sindaco, l'amministrazione chiederà il pagamento delle spese necessarie per il ripristino delle opere vandalizzate.