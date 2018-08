Lissone, è iniziata la demolizione del palazzo di via Dei Ciliegi: Fontana dà il via alle ruspe

Sono iniziati nella mattinata di mercoledì 1° agosto i lavori per la demolizione del caseggiato Aler «F4» di via Dei Ciliegi a Lissone. Le escavatrici hanno abbattuto il primo muro perimetrale davanti agli occhi del sindaco Concetta Monguzzi che era nel cantiere insieme al presidente della Regione Attilio fontana e al presidente Aler Alessandro Del Ben.

Gli operai faranno tabula rasa del caseggiato vuoto da anni e degradato. Successivamente sull'area in cui insiste il fabbricato, verrà costruita una nuova palazzina con 18 alloggi che saranno destinate al servizio abitativo pubblico (in corso di progettazione), a cui si aggiungerà la riqualificazione del palazzo F5.

"Quella odierna - ha dichiarato Fontana - è un'operazione particolarmente importante, un atto significativo perchè dimostra che le cose sono cambiate e che il ripristino della legalità è possibile. Per questo ringrazio la caparbietà del nostro assessore Bolognini e anche il lavoro delle forze dell'ordine. Dei 52 alloggi fatiscenti, ormai inabilitabili e degradati, ne verranno realizzati 18 che finanzieremo ed entreranno a fare parte dell'offerta residenziale popolare, destinata al servizio abitativo pubblico".

"Da brianzola conosco bene questa zona - ha detto l'assessore Cambiaghi - e per risolvere la situazione non era sufficiente 'schioccare due dita'. Serviva la collaborazione di tutti e grazie all'impegno del Presidente Fontana e dell'assessore Bolognini sono partiti i lavori che conducono alla riconsegna alla comunita' di una parte molto degradata di Lissone. Il fatto di essere presenti il primo di agosto è la testimonianza dell'impegno e della volontà che questa Giunta mette in campo".