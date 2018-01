Donna con ferite a collo e braccia soccorsa in un parcheggio: tentato suicidio

Una chiamata di emergenza nel pomeriggio di giovedì ha fatto accorrere in un parcheggio al confine tra Lissone e Monza i mezzi del 118 e i carabinieri della compagnia di Desio.

I militari della stazione di Lissone e dell'Aliquota Radiomobile si sono precipitati in un'area di sosta sterrata in via Boito dove era stata segnalata una donna con ferite da taglio al collo e sull'avanbraccio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, intorno alle 14.30, è stata la stessa donna, 46 anni, monzese, a riferire ai militari di essersi procurata da sola i tagli con intenti autolesionistici.

A confermare la versione della 46enne è stato il ritrovamento di alcuni strumenti da taglio in suo possesso. La donna è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.