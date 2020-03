Esce di casa per seguire l’ex moglie: denunciato 55enne a Lissone

Pedinare la moglie, dal quale si stava separando, non rientrava tra le motivazioni di “comprovata necessità” e nemmeno per “motivi di salute” citati dall’autocertificazione. Eppure, mercoledì pomeriggio un uomo di 55 anni, di Lissone, è uscito di casa, per seguire i movimenti dell’ormai ex compagna.

La donna era uscita solo per andare a fare la spesa, con la figlia di 23 anni. Appena l’ha raggiunta, l’uomo ha subito manifestato un atteggiamento aggressivo, con parole pesanti e minacce. Un comportamento che ha convinto la donna a chiedere l’aiuto dei carabinieri di Desio e poi a dirigersi in caserma, per denunciarlo.

Quando i militari l’hanno raggiunta, il 55enne la stava ancora molestando. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e per un’uscita ingiustificata dalla sua abitazione. Due denunce in una giornata.

