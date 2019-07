Divieto di ingresso in Italia, albanese inventa una nuova identità

Per lui era scattato il divieto a entrare in Italia per cinque anni. Così, un cittadino albanese si era inventato una nuova identità, scrivendo sulla carta di identità di essere greco. Ma i carabinieri, che di documenti ne vedono tanti, hanno subito scoperto il maldestro camouflage. E’ accaduto a Lissone, in una casa di corte non lontano dal centro storico.

Quando, mercoledì alle 17 i militari lo hanno perquisito, hanno girato e rigirato più volte tra le mani quella carta di identità. La decisione di fare una verifica in centrale operativa, si è rivelata azzeccata: il sedicente greco in realtà era un albanese.

La scoperta è avvenuta grazie anche a un controllo delle impronte digitali. Nel novembre del 2017 era già stato accompagnato al porto di Bari, fatto salire su una nave e diretto al suo Paese, con il divieto di retromarcia per 5 anni. Da qui, le manette e il trasferimento in carcere a Monza.