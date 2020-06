Lissone, tre lampioni danneggiati prendono fuoco in diverse vie della città

Tre lampioni a fuoco, più o meno negli stessi momenti, in tre diverse vie di Lissone. E alcuni episodi analoghi anche in altri comuni brianzoli. Nella stessa serata, giovedì 4 giugno.

I vigili del fuoco di Lissone, Desio e Monza sono intervenuti tra via Pacinotti, via Carducci e via Petrarca a Lissone per mettere in sicurezza l'area dopo il surriscaldamento e l'incendio di alcuni lampioni su pali dell'illuminazione pubblica in strada. A causare il guasto potrebbe essere stato il surriscaldamento della lampada o un sovraccarico di tensione ma al momento le cause non sono note. Le squadre dei pompieri sono intervenute tempestivamente e hanno messo in sicurezza l'area. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Intervento dei pompieri: le immagini

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.