Entra in casa di un pensionato, lo minaccia e chiede soldi: arrestato 35enne

Un 35enne di Lissone, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentata rapina dai carabinieri di Desio. Il 3 agosto in via Obertan, a Lissone, l’uomo ha scavalcato la recinzione e ha preso di mira la villetta di un pensionato di 77 anni, che vive da solo. Dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, e averlo minacciato, ha avuto con il pensionato una collutazione, al termine della quale ha tentato, senza riuscirci, di farsi consegnare una piccola somma di denaro.

Il giorno dopo il 35enne è tornato alla carica, tornando a minacciare il pensionato e chiedendo altri soldi. Questa volta però il 77enne ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato e arrestato il malvivente. Ora si trova nel carcere di Monza.