Incidente sul lavoro a Lissone, operaio precipita in una buca di oltre due metri

La terra è "franata" e lui è precipitato in una buca di quasi tre metri. Incidente sul lavoro a Lissone, nella matinata del 23 aprile.

Un operaio di 48 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118 in un cantiere in via Raiberti. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 quando durante alcune operazioni di scavo, la terra di riporto movimentata si è smossa ed è franata, facendo precipitare dentro una buca profonda più di due metri un operaio.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con un'autopompa dal distaccamento di Lissone, il Nucleo Saf da Milano e un funzionario. Gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco hanno recuperato l'operaio che, a causa dell'infortunio, ha riportato anche la frattura di un arto. Il 48enne è stato poi trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza con un'ambulanza in codice giallo.

In via Raiberti dopo l'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Ats per i rilievi necessari ad accertare l'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro.