Incidente in rotonda a Lissone, auto si allontana dopo schianto: ferita donna

Incidente stradale nella serata di lunedì 17 febbraio a Lissone. Poco dopo le 22.30 all'altezza della rotatoria di via Cattaneo una Peugeot 107 condotta da una donna di 47 anni, per cause ancora in corso di accerrtamento, si è scontrata con una seconda vettura che l'avrebbe urtata.

Dopo l'impatto, in cui è rimasta ferita lievemente la donna, il conducente e gli occupanti del veicolo - quattro ragazzi - sarebbero scesi dall'abitacolo per poi risalire a bordo poco dopo e allontanarsi dal luogo del sinistro. Sul posto la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza preallertata in codice giallo. Una volta in via Cattaneo poi il personale sanitario ha constatato che le condizioni della 47enne erano fortunatamente meno gravi del previsto e la signora è stata accompagnata in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul luogo dello scontro sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro e avviato gli accertamenti. Sembra che alcuni testimoni siano riusciti a segnalare la targa del veicolo che si sarebbe allontanato.