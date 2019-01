Scivola sul ghiaccio, donna di 69 anni trasportata all'ospedale

È stata trasportata al pronto soccorso del San Gerardo la donna di 69 anni che nella mattinata di lunedì 28 gennaio è scivolata su una lastra di ghiaccio in Piazza Libertà a Lissone.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30 davanti a Palazzo Terragni, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. La donna ha perso l'equilibrio ed è volata a terra a causa di alcuni rimasugli di neve e ghiaccio rimasti a terra da ieri sera. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza in codice giallo. La 69enne è stata accompagnata in codice verde, per accertamenti, al pronto soccorso del San Gerardo; fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.