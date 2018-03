Nasconde 45mila euro di marijuana in camera da letto: arrestato pusher 20enne

Tre chili di marijuana pronta a essere venduta. È il carico di “erba” scoperto dai carabinieri di Desio nell’appartamento di uno spacciatore, in via Amati, a Lissone. Vent’anni, nato a Cinisello Balsamo e ora residente a Lissone, il giovane era ufficialmente disoccupato. In realtà era occupatissimo: a spacciare droga. I carabinieri della stazione di Lissone lo tenevano d’occhio già da alcune settimane. Impossibile non notare il suo girovagare per le piazze principali della città, al volante della sua auto: una vecchia utilitaria.

Un tour per tutti i luoghi più popolati della città di 45mila abitanti, che aveva come capolinea la stazione. Proprio qui domenica mattina alle 10 i carabinieri lo hanno colto sul fatto e arrestato. Nella camera da letto del suo appartamento, nascosti in un armadio tra i vestiti, tre buste della spesa. Dentro c’erano tre chili di marijuana suddivisi in 32 panetti da quasi un etto ciascuno.