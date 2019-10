Nasconde alla madre il nuovo lavoro e scatta la cartella esattoriale: lite in casa, arriva la polizia

Quando ha aperto la busta recapitata dall'Agenzia delle Entrate e ha visto una cartella esattoriale da oltre mille euro ha pensato che ci fosse un errore. Ma purtroppo era tutto vero.

E così, per quell'errore nella compilazione del 730, ha chiesto spiegazioni alla figlia che secondo quanto le aveva raccontato era ancora a carico suo e disoccupata. Da qualche tempo invece la giovane aveva cominciato a lavorare in una agenzia interinale, regolarmente assunta. Peccato però che abbia omesso di dirlo alla madre a cui aveva fatto credere di non avere alcun impiego e di non percepire stipendio.

E così in casa è scoppiata un'accesa lite che, per essere sedata, ha richiesto anche l'intervento della polizia chiamata dalla ragazza. Tutto è cominciato poco dopo le 22.30 in un appartamento in zona Policlinico. La donna, 48 anni, ha iniziato a discutere con la figlia 24enne animatamente e poco dopo nell'abitazione sono arrivati gli agenti della Questura di Monza che hanno ascoltato le parti e cercato di sedare l'infuocato litigio.