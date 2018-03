Lite tra condomini in un palazzo, a Limbiate interviene la polizia locale

Per riportare la situazione alla calma e fermare una lite condominiale in via Val Gardena la scorsa settimana a Limbiate è dovuta intervenire la polizia locale.

Due residenti infatti avevano iniziato una discussione che presto è sfuggita di mano e nel condomio sono arrivati gli uomini del comando di polizia locale. Gli agenti hanno ricomposto il dissidio e ascoltato le ragioni di entrambi che lamentavano reciproche violazioni del regoamento condominiale.

Durante l'intervento inoltre il personale ha effettuato alcuni controlli in relazione alla presenza di alcuni veicoli abbandonati nelle aree del condominio. Si procederà a breve con una apposita ordinanza per la loro demolizione.