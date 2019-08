Lavori alle tubature, residenti non riescono a tirare fuori le auto dal box e restano a piedi

I dirigenti di una azienda idraulica di Nova Milanese e una multiutility brianzola sono stati denunciati dai carabinieri di Seregno per violenza privata a causa dei disservizi subiti da un condominio in via Cattaneo, a Carate Brianza. L’episodio è avvenuto il 23 luglio e reso noto solo venerdì 2 agosto.

L’azienda stava effettuando alcuni lavori di collegamento della rete idrica. Gli operai hanno scavato un fossato profondo cinque metri e largo due, impedendo di fatto ai residenti di entrare in cortile e di poter tirare fuori dai garage le loro auto. I condomini sono rimasti così rimasti a piedi. Secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine, l’azienda non avrebbe avvisato dei disagi i condomini, e non provveduto a costruire un ponte metallico che avrebbe dovuto permettere il passaggio delle auto nel periodo dei lavori.

Tra i condomini e gli operai della ditta è nato un vivace litigio, sedato solo dall’intervento sul posto delle forze dell’ordine. La multiutility brianzola si è scusata con i condomini per i disagi.