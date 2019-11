Lite e botte in strada tra due donne a Concorezzo: ragazza finisce in ospedale

Una discussione per questioni d'amore, i toni che si accendono e la lite si anima fino a passare alla mani. Nottata movimentata a Concorezzo quella di domenica per due donne, due cittadine di origine ecuadoregna, che intorno alla una e mezza sono state soccorse dai mezzi di emergenza del 118 allertati in codice rosso dopo essere venute alle mani.

Sul posto, lungo via De Amicis, nei pressi di un locale, oltre a due ambulanze sono giunti anche i carabinieri di Agrate Brianza. Ad avere la peggio è stata una ragazza di ventisei anni che è stata soccorsa sul posto e accompagnata in codice giallo in ospedale a Vimercate. Secondo quanto emerso pare che a scatenare la lite poi sfociata in una aggressione vera e propria sia stata una discussione legata a questioni inerenti alle relazioni sentimentali delle due giovani donne, entrambe operaie e regolari in Italia.