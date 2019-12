Bernareggio, partita di basket sospesa e bimbi in lacrime a causa della lite tra genitori

In campo bambini di otto anni intenti a giocare una partita di basket, sugli spalti i genitori. Il gioco prende forma, le due squadre di piccoli cestisti - la Pallacanestro Bernareggio 99 e la società Agrate - si affrontano e a bordo campo i mini arbitri - anche loro bambini grazie a un progetto educativo - fischiano falli e gestiscono il match. Sulle tribune però ad un certo punto gli animi si scaldano. Dopo l'ennesimo fischio per un fallo qualche genitore urla dai gradoni ed è l'inizio di uno spettacolo triste e antisportivo. Alle lamentele infatti seguono le urla e gli insulti e a nulla serve il tentativo dell'allenatore del Bernareggio - squadra di casa - di riportare la situazione alla calma. Qualche bimbo è scoppiato a piangere, qualcun altro si è fermato immobile ad assistere alla scena fino a che la squadra è stata riportata negli spogliatoi.

In seguito all'episodio la stessa società Pallacanestro Bernareggio 99 ha diramato una nota.

"Quando capitano episodi del genere non è importante chi abbia ragione o chi abbia torto ma solamente chi ci ha rimesso: i bambini in campo. La pallacanestro, come lo sport in generale, dovrebbe unire e mai dividere.

Fermo restando la completa estraneità della società di Agrate, dove anche un loro dirigente si è adoperato in ogni modo per calmare gli animi, come società Pallacanestro Bernareggio 99 vogliamo pubblicamente ringraziare il nostro responsabile minibasket, nonché allenatore, Raffaele Lello Cogliati per aver fatto l’unica cosa possibile da fare in una situazione del genere.

Ci auspichiamo che avvenimenti come questi non accadano mai più sia nella nostra palestra che in tutte quelle d’Italia".