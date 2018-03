Lite tra genitori fuori da scuola, polizia e ambulanze davanti al collegio Villoresi

Una banale lite per la viabilità è degenerata e fuori dal collegio Villoresi a Monza martedì pomeriggio sono dovuti intervenire i poliziotti del commissariato di Monza insieme a due ambulanze del 118.

Tutto è iniziato verso le 14 quando alcune auto ferme fuori dall'istituto in attesa dell'uscita dei ragazzi hanno causato alcuni problemi alla circolazione. Tra queste, secondo quanto ricostruito dalle testimonianze (divergenti) delle due persone coinvolte, c'era anche la vettura di una mamma ferma in auto insieme alla figlia. Al veicolo si è affiancato un secondo mezzo con a bordo un uomo e sono volate alcune parole e i toni si sono scaldati. L'uomo sarebbe quindi sceso dall'auto e avrebbe chiuso la portiera in faccia alla donna, ferendola lievemente. La signora, in risposta, avrebbe vaporizzato addosso al contendente dello spray urticante al peperoncino.

Fuori da scuola dunque sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno soccorso la donna e l'uomo, che sono stati trasferiti in codice verde in ospedale. In via Monti e Tognetti erano presenti anche due volanti del commissariato di Monza e gli agenti hanno ascoltato il racconto dei due protagonisti della vicenda nel tentativo di ricostruire l'accaduto. L'episodio dovrà essere risolto con querele di parte.