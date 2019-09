Litiga con la mamma e le rovescia l’acetone in faccia: 50enne soccorsa

Ha litigato con la mamma e in casa i toni si sono subito scaldati. La giovane, 20 anni, di Limbiate, da tempo in cura al Cps, al termine della concitata discussione ha rovesciato il solvente per pulire le unghie in faccia alla mamma, 50enne. L’episodio è accaduto nella notte tra domenica e lunedì nella loro casa di via Caracciolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Desio.

Grande la paura, nel timore che il solvente potesse produrre danni agli occhi o alla pelle. Per fortuna, a parte un lieve bruciore, la sostanza non ha provocato danni. La donna, medicata al pronto soccorso di Desio, è stata dimessa in condizioni non gravi.