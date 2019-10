Ubriachi dopo la discoteca litigano, donna si ferisce alla mano e arriva la polizia

Hanno trascorso la serata e la nottata insieme in discoteca, a Sesto San Giovanni, poi la festa per quache motivo si è rovinata. La donna è tornata a casa da sola, in auto, lasciando il marito nel locale senza nemmeno avvisarlo e costringendolo a tornare a casa con una lunga passeggiata. Appena ha messo piede dentro l'abitazione di via Val Venosta dove vive la famiglia, composta da madre e padre quarantenni e due figli di otto e sei anni, si è scatenata una furibonda lite.

Entrambi ubriachi - secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine - i due avrebbero iniziato a discutere a causa della gelosia dell'uomo, risentito di essere stato "abbandonato" dalla moglie nel locale. Non solo urla e grida. Nell'abitazione all'alba di lunedì è intervenuta anche un'ambulanza del 118 e i sanitari hanno richiesto l'ausilio di una volante della Questura.

Durante la lite - secondo quanto riferito agli agenti dall'uomo che risulta avere precedenti per maltrattamenti - la donna si sarebbe provocata un profondo taglio alla mano sinistra impugnando un taglierino finendo così in ospedale. In casa insieme alla coppia erano presenti anche i due figli di otto e sei anni che nel frattempo sono stati affidati alle cure della zia materna. Indagini in corso.