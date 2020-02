Lite in strada a Monza, soccorso un ragazzo di 22 anni in piazza Indipendenza

I soccorsi del 118 insieme ai carabinieri sono intervenuti nella serata di mercoledì a Monza, in piazza Indipendenza. Intorno alle 21 alcuni passanti hanno segnalato al 112 una lite in corso in strada.

In piazza sono giunti i militari del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza che hanno trovato due cittadini stranieri intenti a litigare a causa di un diverbio scaturito per futili motivi. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni della Guinea, regolare in Italia, che è stato ferito al volto.

Il giovane è stato soccorso e trasferito in ambulanza in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.