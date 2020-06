Dopo mix di alcol e droga, aggrediscono la polizia in piazza: tre ragazzi nei guai

Droga e alcol. Una serata di "sballo" in piazza e un mix devastante di vodka, gin, rum e tequila bevuto senza sosta che ha fatto perdere ai tre la cognizione di cosa stesse accadendo. Tanto da far scattare una chiamata alla centrale operativa della Questura per una lite in corso in piazza Trento e Trieste, in pieno centro Monza.

Così lunedì sera intorno alle 22 le volanti della polizia di Stato sono giunte davanti al municipio insieme ai soccorsi del 118. Qui i poliziotti hanno trovato due ragazzi, un 29enne polacco e un 20enne ecuadoregno, insieme a una ragazza peruviana di vent'anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i tre erano sotto effetto di sostanze psicotrope e di alcol e hanno iniziato fin da subito a mostrare un atteggiamento aggressivo. Uno degli agenti ha rimediato un morso a un dito mentre un altro operante ha ricevuto una testata in pieno volto. In piazza Trento e Trieste sono arrivati anche gli equipaggi del 118 con diverse ambulanze e automediche.

Sono state necessarie due ore per riuscire a contenere la violenze dei tre ragazzi, completamente fuori controllo. I tre hanno ammesso di aver bevuto quattro cocktail, "4 bianchi", un mix alcolico dagli effetti devastanti e pesante. E dopo l'arrivo di altre tre volanti si è deciso di ricorrere all'aiuto del personale sanitario per sedare i ragazzi.

La ventenne - che risulta in cura per problemi psichiatrici - è stata denunciata mentre per i due ragazzi è scattato l'arresto. Martedì in sede di udienza i giovani hanno chiesto scusa per il loro comportamento e hanno ammesso di non ricordare assolutamente nulla di quanto accaduto.