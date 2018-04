Lite tra vicini di casa a Seregno, pugno al volto al rivale: 38enne in ospedale

Ha ricevuto un pugno in faccia. Un gancio arrivato all’improvviso, in pieno volto, che ha quasi tramortito un 38enne ed è stato necessario trasportarlo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, dove è stato ricoverato in codice giallo.

E’ questo il bilancio di quella che è iniziata come una banale lite tra vicini sabato verso le 18.30 in Corso del Popolo, nel pieno centro storico di Seregno. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati i passanti e alcuni vicini. I due hanno iniziato a discutere per futili motivi e poi i toni si sono scaldati fino all'aggressione.

Quel che è certo è che uno dei due – il 38enne - ha avuto la peggio. L'uomo potrà decidere se presentare una querela contro il suo aggressore.