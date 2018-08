Seregno, ragazzini litigano per un passaggio in bicicletta e si picchiano per strada

Si sono messi a litigare per un passaggio in bicicletta. Lite tra due teenager, mercoledì pomeriggio, di fronte a Palazzo Landriani a Seregno: la sede del Comune. Il diverbio è scoppiato verso le 16.30. I contendenti avevano entrambi 14 anni. Uno era in sella alla sua mountain bike. L’altro, ha preteso che lo facesse salire sulla bicicletta, ma il proprietario ha opposto un secco rifiuto.

È nata una violenta lite, al termine della quale uno è fuggito in bici, e l’altro lo ha inseguito a piedi, tirandogli un colpo alla testa con un marsupio. Alla fine, sono finiti tutti e due al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, per farsi medicare contusioni ed escoriazioni, provocate con pugni, calci, schiaffi e spintoni.

Ora gli agenti della polizia locale e i carabinieri stanno passando al setaccio le telecamere a circuito chiuso, per accertare le responsabilità. I due ragazzi saranno segnalati al tribunale dei minori. Se ci sarà querela di parte dei genitori, seguirà anche un processo.