Monza, lutto nel mondo dell'imprenditoria: morto Luigi Rovati, patron della Rottapharm

È morto a 91 anni nella giornata di lunedì 16 dicembre Luigi Lovati, medico, imprenditore e ricercatore, ha fondato l’industria farmaceutica Rottapharm.

Scienziato e imprenditore è stato un vero e proprio pioniere della ricerca scientifica trasformando la sua azienda nata nel quartiere di San Fruttuoso in una delle più importanti multinazionali nel settore farmaceutico, in grado di brevettare farmaci e nuovi sistemi di rilascio.

Insignito di importanti titoli ed onorificenze ha ricevuto la massima benemerenza cittadina, il premio Giovannino d’Oro, nel 2011 anche per il suo impegno a favore della cultura “che ha sempre sostenuto con grande generosità e dimostrando eccezionale amore per la sua città”.

Il Sindaco Dario Allevi lo ricorda oggi come un "gigante della comunità monzese e un generoso benefattore per tutto il territorio" dove si è distinto per la magnanimità e per le numerose attività filantropiche di cui beneficia l’intera città.