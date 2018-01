Raoul Bova salta lo spettacolo in Brianza a causa di un grave lutto

Doveva recitare sul palco del teatro San Giuseppe di Brugherio lunedì 8 gennaio al fianco di Chiara Francini nello spettacolo "Due". Invece la direzione del teatro in seguito al grave lutto che ha colpito l'attore ha comunicato al pubblico che la data era stata annullata e che presto saranno fornite informazioni per il recupero dello spettacolo o per i rimborsi.

"La direzione del Teatro San Giuseppe di Brugherio comunica al gentile pubblico che a causa del grave lutto che ha improvvisamente colpito l’attore Raoul Bova, le previste repliche di DUE in scena 8 e 9 Gennaio sono sospese" - si legge nella comunicazione del teatro - "Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni circa le date nelle quali sarà recuperato lo spettacolo e circa le modalità per eventuali rimborsi. In questa triste circostanza, la direzione del Teatro esprime a Raoul Bova le più sentite condoglianze".

Condoglianza all'attore sono state espresse anche dal sindaco di Brugherio Marco Troiano che ha informato i cittadini attraverso i suoi canali social in merito alla sospensione dello spettacolo.