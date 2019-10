Incidente sul lavoro a Macherio, operaio colpito da una lastra di vetro di 150 chili

Incidente sul lavoro mercoledì mattina a Macherio. Un operaio di 23 anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118 in un'azienda di via Cavour. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 9 all'interno dei locali della Glas.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito dalla caduta di una lastra di vetro del peso di centocinquanta chili, riportando traumi e ferite all'addome e al bacino. In via Cavour si sono precipitati i mezzi di emergenza in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica e l'operaio è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Al momento dell'intervento dei sanitari, secondo quanto reso noto dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, il 23enne risulta fosse cosciente.

Nella ditta insieme ai tecnici dell'Ats sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Macherio che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. La settimana scorsa a Bellusco un altro grave incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio che è rimasto schiacciato da un alimentatore industriale all'interno di una cabina elettrica ed è stato soccorso da un elicottero.