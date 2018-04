Varedo, schiaffi e strattoni alla scuola materna: arrestata maestra violenta

Sberle sulla testa, spintoni e qualche volta perfino schiaffi. Una maestra di 45 anni, italiana, residente in Brianza, è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni di bambini tra i 4 e i 6 anni, suoi alunni.

L’insegnante con urla e minacce cercava di ottenere la sottomissione dei bambini. E se loro non obbedivano ciecamente, li maltrattava, arrivando a essere violenta e aggressiva. I casi sono avvenuti in una scuola materna di Varedo. A presentare la denuncia e far scattare le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Desio è stato il dirigente scolastico, su segnalazione di alcuni genitori. Per due settimane una telecamera nascosta, montata in classe, ha documentato il comportamento dell’insegnante.

La mestra si rivolgeva ai piccoli con tono sprezzante, alzando la voce e imponeva in classe un silenzio tombale, senza pressoché svolgere attività didattica. E se i bambini si distraevano, oppure parlavano tra loro, volavano sberle e maltrattamenti. I genitori erano sempre più preoccupati perché i loro figli non volevano più andare a scuola quando sapevano che era presente proprio quella maestra. Le cose cambiavano radicalmente quando era invece presente un’altra collega.

Guarda il video - Maltrattamenti all'asilo