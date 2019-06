Un magazzino di droga alle porte di Monza, maxi sequestro della Finanza a Sesto

Centocinquanta chili di droga sequestrati e due uomini arrestati. Questo il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Milano che ha portato alla scoperta, dopo l'intercettazione di un furgone preso a noleggio con della sostanza stupefacente stipata all'interno, di un magazzino della droga a Sesto San Giovanni

Il furgone a noleggio carico di droga

Hanno preso a noleggio un furgone per trasportare droga. Non è bastato scegliere un veicolo anonimo e insospettabile per non finire sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine. A far scattare gli accertamenti dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano è stato un controllo effettuato dai colleghi di Macerata che hanno fermato il veicolo con alla guida una persona nota alle locali forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

Il magazzino a Sesto San Giovanni

Le indagini hanno portato i finanzieri alle porte della Brianza, a Cinisello Balsamo dove è stato scoperto un magazzino "di droga". Qui era stipata la sostanza stupefacente probabilmente destinata alle piazze di spaccio milanesi. Gli uomini della Finanza hanno sequestrato 150 chili di marijuana e 3 chili di hashish.