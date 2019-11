Paura a Biassono, si accascia a terra: trasportato al San Gerardo di Monza

Prima il malore, poi la corsa al pronto soccorso. È stato trasportato al pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo il 49enne che è stato colpito da un malore a Biassono nella mattinata di mercoledì 6 novembre.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 5.30 all'angolo tra via Brenno e via Parco, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 49enne sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il 49enne, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato al San Gerardo in codice giallo.