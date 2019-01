Malore in centro a Monza, ragazza si accascia a terra: trasportata in codice rosso all'ospedale

Prima il malore, poi la corsa in codice rosso al pronto soccorso. È arrivata in gravi condizioni al San Gerardo di Monza la ragazza di 19 anni che nel pomeriggio di mercoledì 23 gennaio è stata colta da malore in piazza Roma a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. I primi a prestarlei aiuto sono stati i passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza in codice giallo, purtroppo però le condizioni della giovane erano già gravi di quanto si pensasse, tanto che è stata trasportata al pronto soccorso del San Gerardo in codice rosso.