Paura al mercato di Macherio, si accascia a terra: trasportata in codice rosso all'ospedale

Prima il malore, poi la corsa al pronto soccorso. È arrivata in condizioni disperate al San Gerardo di Monza la donna di 64 anni che è stata colpita da un malore al mercato di Macherio nella mattinata di giovedì 17 ottobre.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 10 in via Donizetti, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari della croce bianca di Besana Brianza che dopo averla stabilizzata l'hanno accompagnata all'ospedale.

Secondo quanto trapelato la donna sarebbe andata in arresto cardiocircolatorio e cadendo a terra avrebbe sbattuto la testa. Le sue condizioni sono critiche.