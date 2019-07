Malore a Seregno, uomo si accascia a terra: trasportato in codice rosso all'ospedale

Prima il malore, poi la corsa in codice rosso al pronto soccorso. È arrivato in gravi condizioni all'ospedale di Desio l'uomo di 72 anni che nel pomeriggio di giovedì 11 luglio è stato colto da un malore in via Fratelli Cairoli a Seregno.

Tutto è accaduto intorno alle 13,15, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica e il 72enne è stato trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.