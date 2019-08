Malore a Monza, ragazzo si accascia a terra in via Pellegrini: trasportato al Policlinico

Prima il malore, poi la corsa al pronto soccorso. È arrivato in condizioni serie al Policlinico il ragazzo di 26 anni che nella notte tra giovedì e venerdì 9 agosto è stato colto da malore in via Pellegrini a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 2.45, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari della croce rossa di Monza in codice giallo che dopo averlo stabilizzato lo hanno accompagnato all'ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.