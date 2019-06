Malori improvvisi in centro per una sospetta intossicazione: vigili del fuoco, 118 e polizia

Malori, bruciore agli occhi e irritazione alla gola. All'improvviso venerdì sera in centro Monza si è scatenato il panico tra i passanti a causa di improvvisi malesseri. Sul posto, intorno alle 22.30 sono intervenuti i soccorsi, dopo che alcuni presenti hanno lanciato l'allarme.

In centro Monza sono giunti i vigili del fuoco insieme agli agenti della Questura, alle ambulanze del 118 e al personale della polizia locale. Le chiamate sono arrivate dapprima da via Italia, poi dalla zona di Spalto Maddalena e infine via Mazzini. I sintomi accusati, tra cui difficoltà alle vie respiratorie, sono apparsi riconducibili a una intossicazione da gas ma sul posto i soccorsi non hanno trovato alcuna traccia di sostanza urticante e nessuna perdita.

I vigili del fuoco di Monza hanno effettuato un sopralluogo minuzioso, ricercando l'eventuale origine della perdita ma nulla è stato trovato.

La testimonianza

"Tossivamo tutti" - ha detto una donna subito dopo l'accaduto - "Era acido, sembrava acido muriatico" ha proseguito, affermando di avere ancora tutta la gola irritata: "Sembrava un attentato".