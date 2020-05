Maltempo e bombe d'acqua anche in Brianza: alberi caduti e sottopassi allagati

Allagamenti, piante e rami caduti e disagi. Anche in Brianza l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio ha causato alcuni disagi, anche se in maniera più contenuta che a Milano dove sono esondati il fiume Lambro e il Seveso con veri e propri "torrenti" d'acqua che si sono riversati sulle strade.

Sottopassi allagati e alberi caduti

In provincia di Monza e Brianza invece i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto nell'area delle Groane, tra Lazzate e Ceriano Laghetto per risolvere alcune criticità legate alla caduta di piante o causate dall'acqua. Numerosi anche gli interventi dei tecnici della provincia lungo alcune delle strade provinciali.

Lungo la SP 41 si è verificato un piccolo allagamento ma il tratto - dove la criticità venerdì mattina risulta essere già stata risolta - è sempre stato percorribile. Stessa situazione anche a Usmate Velate, lungo la SP 58 e a Lentate sul Seveso a ridosso dela SP 118 dove si è allagato un sottopasso e l'acqua è poi defluita senza interruzione della viabilità.

Il maltempo ha causato anche la caduta di alcune piante sia nel comune di Besana Brianza che a Sulbiate.

Traffico sulla Milano-Meda

Incolonnamenti, rallentamenti e traffico anomalo venerdì mattina a causa del maltempo anche lungo la Milano-Meda. Sull'arteria che dalla Brianza attraverso il Nord Milano giunge fino al capoluogo lombardo a partire dalla prima mattinata si sono verificati disagi legati al maltempo che ha imperversato nella notte.

Il traffico è stato causato da allagamenti che hanno rallentato la circolazione e veicoli in difficoltà in un sottopasso. Chiuso anche lo svincolo della Rho-Monza all'altezza di Paderno Dugnano. I disagi si sono registrati soprattutto a Milano città dove nella notte è esondato il fiume Seveso e il Lambro. Intorno alle 7.30 l'esondazione è terminata e sono iniziate le operazioni di pulizia ma diversi quartieri, soprattutto in zona Niguarda, hanno dovuto fare i conti con l'acqua in strada.