Emergenza in Veneto: la protezione civile di Monza in aiuto al comune di Taibon

La protezione civile di Monza ha risposto alla richiesta di Anci, Associazione nazionale comuni italiani, che nei giorni scorsi aveva diramato un avviso per il reperimento di personale tecnico e amministrativo in grado di dare supporto ai comuni veneti colpiti dal maltempo.



Il comune di Monza ha inviato infatti il responsabile della protezione civile ingegner Mario Stevanin, nel Comune di Taibon Agordino (Belluno): l’impegno è finalizzato a svolgere i necessari sopralluoghi, valutare e stimare i danni ed espletare le necessarie attività di supporto al centro operativo comunale e all’ufficio tecnico per adottare atti di urgenza, rimuovere pericoli imminenti e ripristinare strutture ed edifici danneggiati.



"Siamo orgogliosi di mettere a disposizione delle comunità colpite dal maltempo le professionalità e il know-how maturato dal personale del Comune di Monza, è un esempio di collaborazione istituzionale e di sussidiarietà di grande rilievo", hanno spiegato Il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla sicurezza e protezione civile Federico Arena.