Picchiavano e maltrattavano anziani in casa di riposo, quattro assistenti sanitari denunciati

Anziani maltrattati, umiliati e percossi. Botte, violenze e dispetti consumati all'interno di una casa di riposo in Brianza che hanno colpito pensionati tra gli ottanta e i novantanove anni.

I carabinieri del comando provinciale di Monza hanno denunciato cinque assistenti sanitari di una casa di riposo di Besana Brianza, dipendenti della Fondazione Scola Onlus, in via Cavour, per maltrattamenti e percosse su sei anziane ospiti con disabilità o gravi difficoltà motorie. Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, si sono avvalse di intercettazioni ambientali e immagini registrate con microspie. Nell'indagine sono stati coinvolti cinque assistenti sanitari, quattro donne e un uomo. Gli operatori, ripresi dalle telecamere, avrebbero colpito con violenti schiaffoni al volto le anziane, spintoni e strattoni e ancora le avrebbero minacciate di morte e vessate con dispetti come il lancio di acqua sul volto durante il sonno o togliendo loro all'improvviso le coperte.

I presunti maltrattamenti sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra agosto 2018 e marzo 2019. A far scattare le indagini è stata una segnalazione che la direzione dela struttura ha inoltrato ai carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.