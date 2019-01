Picchia i genitori per avere i soldi per la droga: arrestato per maltrattamenti

Per avere i soldi per la sua dose quotidiana, picchiava e maltrattava i genitori. Un giovane di 25 anni di Ceriano Laghetto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri. I militari della compagnia di Desio lo hanno colto sul fatto: mentre stavano entrando in casa, hanno sentito con le loro orecchie il giovane che urlava e minacciava il padre, chiedendogli soldi.

Poco prima, aveva minacciato e malmenato il padre e la madre, entrambi di 61 anni, che poi era uscita per andare al lavoro. Il 25enne allora aveva proseguito a tormentare il papà, rimasto a casa. Era stato lui a chiamare le forze dell’ordine, perché non aveva più soldi da dare al figlio e per cercare di salvarlo.