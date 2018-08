Minaccia la nonna per i soldi per la droga, poi le prende l'auto e scappa: arrestato

Ha minacciato la nonna perché voleva avere i soldi per la droga e davanti al suo rifiuto l'ha prima insultata e minacciata, poi le ha rubato le chiavi dell'auto ed è scappato.

Un ragazzo di 32 anni di Brugherio è stato arrestato nella giornata di domenica 26 agosto dai carabinieri. Non sarebbe il primo episodio di violenza tra le mura di casa, tanto che nel 2012 era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Insulti, minacce e alcune volte anche aggressioni non erano diminuite col passare del tempo, anzi.

L'ultimo episodio nella giornata di domenica quando l'anziana, davanti all'ennesima richiesta di denaro, ha detto basta. Ma il 32enne gli ha rubato le chiavi dell'auto ed è fuggito. La donna, però, ha chiamato i carabinieri che lo hanno raggiunto e ammanettato. Dovrà rispondere anche dei reati di estorsione e rapina.