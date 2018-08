Stalkera e pedina l'ex compagna, scoperto dai carabinieri: li picchia. Arrestato 50enne

Un 50enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per molestie. L’uomo è finito in carcere il 4 agosto alle 14. Da tempo molestava quella che era ormai la sua ex compagna, 53 anni, non esitando a presentarsi a casa sua, in via Garibaldi a Senago, ad attenderla sotto casa, e a pedinarla ogni volta che lei usciva di casa. Spesso, si faceva trovare davanti al cancello quando lei rientrava. Un inferno, e anche un pericolo, visto che l’uomo la minacciava continuamente.

Di fronte all’ennesima sua “visita” indesiderata, la 53enne ha chiamato i carabinieri. I militari della Tenenza di Paderno Dugnano hanno sorpreso il 50enne mentre stava “assediando” la donna. Alla vista dei militari, l’uomo è fuggito, rifugiandosi a casa del figlio, a Paderno Dugnano.

Per i carabinieri non è stato difficile capire dove l’uomo si era nascosto, visto che l’uomo nella fuga ha perso il cellulare. Quando il 50enne si è visto scoperto, ha aggredito i carabinieri, minacciando pure loro. E’ stato arrestato in casa del figlio, a Paderno Dugnano. Ora l’uomo si trova in carcere a San Vittore a Milano.