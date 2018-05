Studente non ammesso all'esame di maturità, mamma aggredisce professore

Ha aggredito il professore del figlio, perdendo il controllo durante un colloquio e afferrandolo per un braccio, addossando la responsabilità della mancata ammissione dello studente all'esame di maturità a una antipatia personale del docente. E' successo a Cesano Maderno, all'istituto Majorana.

L'episodio risale allo scorso 9 maggio quando la mamma di uno studente di 19 anni di V, scoperto che il figlio non sarebbe stato ammesso all'esame di Maturità, è stata ricevuta dal professore di Elettronica e Sistemi che l'aveva convocata per discutere delle continue assenze da scuola del ragazzo. La discussione però si è subito animata e a perdere il controllo di fronte all'insegnante è stata la signora, una vedona cinquantenne.

La donna si è dapprima rivolta con parole sconvenienti al professore e poi lo ha afferrato per un braccio. L'uomo fortunatamente non ha riportato lesioni ma per sedare gli animi e riportare la donna alla calma è stato necessario l'intervento del dirigente scolastico. Al termine dell'incontro poi, come ricostruito dai carabinieri che non sono intervenuti con nessuna denuncia, il genitore e il professore si sono reciprocamente scusati per l'atteggiamento tenuto durante il colloquio.

La donna e il professore sono stati sentiti dai militari della compagnia di Desio, informati dell'episodio, ma al termine degli accertamenti non sono state riscontrate condotte perseguibili e non risulta alcuna denuncia.