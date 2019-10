Un nuovo mammografo digitale per la Radiologia all'ospedale di Vimercate

Tecnologia digitale, di ultima generazione, in grado di rispondere alle aspettative di salute delle donne, in particolare per quanto riguarda la patologia mammaria. Da qualche settimana è in attività all’ospedale di Vimercate, presso la struttura di Radiologia il secondo mammografo, acquisito e installato nelle ultime settimane. Costo dell’intervento, che rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia diagnostica della mammella, 150.000 euro.

“Oggi la nostra offerta – spiega Marcello Intotero, direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici e della struttura radiologica di via santi Cosma e Damiano – conta su due apparati assolutamente gemelli che garantiscono un esito dell’indagine certamente significativo”.

Il nuovo mammografo, così come quello già all’opera dall’inizio di quest’anno, consente di limitare molto, per ciascun esame, la dose radiante sulla paziente. E’ con tomosintesi, permette cioè, un’ottima e precoce immagine e interpretazione radiologica di una eventuale lesione tumorale, anche la più piccola.

“Le immagini acquisibili – aggiunge il primario – sono 2D e 3D. E’ possibile inoltre eseguire procedute bioptiche ed esami con mezzo di contrasto, consentendo così di identificare e tipizzare noduli tumorali in modo più sensibile rispetto al passato”. Di più: grazie ad una elevata ergonomicità il nuovo sistema mammografico occupa spazi minimi e consente un facile accesso alla paziente, anche in posizione seduta.

Nel primo semestre del 2019 a Vimercate sono state effettuate 4.264 mammografie, 1300 ecografie mammarie e 176 biopsie mammarie.