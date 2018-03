Ragazzina aggredita a Casatenovo: fermato un uomo sospettato di una tentata violenza in Brianza

Un uomo di 40 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato delitto dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano per tentata violenza. Il 40enne infatti è sospettato di essere l'autore della aggressione e delle molestie nei confronti della ragazzina minorenne avvicinata lunedi' a Casatenovo mentre rientrava da scuola.

La giovane, appena scesa dall'autobus, sarebbe stata seguita dal maniaco fin dentro l'androne di casa. Qui l'uomo, poi descritto come un soggetto con carnagione olivastra tra i trenta e i quarant'anni, avrebbe tentato di zittirla con una mano alla bocca, di palpeggiarla e infine di trascinarla via a bordo di un'auto. Solo le urla della studentessa avrebbero evitato il peggio.

Secondo gli inquirenti, che indagano sul caso coordinati dalla Procura di Monza, l'uomo avrebbe colpito altre volte. Una anche in Brianza. Il sospettato è stato fermato venerdi' in Emilia Romagna dagli agenti mentre era in trasferta per lavoro.

Residente tra la Brianza e il Lecchese, il 40enne, che corrisponde all'identikit delle vittime, avrebbe messo a segno una serie di aggressioni e tentativi di violenza sempre nei confronti di ragazzine anche nel Monzese e un episodio sarebbe avvenuto in comune della Brianza. Al momento le indagini sono ancora in corso e sull'esito degli accertamenti gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. L'elenco delle vittime del maniaco infatti potrebbe essere purtroppo ancora più lungo.