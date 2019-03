Fridays for Future, anche a Monza studenti in piazza per lo sciopero per il clima

Uno sciopero per fermare i cambiamenti climatici, per tutelare il pianeta e chiedere azioni concrete per proteggere il futuro delle nuove generazioni. Anche a Monza venerdì è andata in scena la manifestazione per il clima "Fridays for Future" che ha registrato una altissima partecipazione.

Nella mattinata del 15 marzo migliaia di studenti si sono dati appuntamenti in piazza Trento e Trieste davanti al municipio. Oltre ai ragazzi di diversi istituti superiori della città hanno aderito anche alcune associazioni e realtà del territorio tra cui il circolo Legambiente, Arci SCuotivento e Creda Onlus.

La mobilitazione del "venerdì per il futuro", in concomitanza con le manifestazioni organizzate in tutta Europa, ha coinvolto le piazze di tutta Italia con iniziative organizzate anche a Milano e in tantissime altre città della Penisola da Torino a Siracusa.