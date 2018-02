Monza, centro blindato per il "Carnevale dei centri sociali"

Camionette della polizia e carabinieri. Un grosso dispiegamento di forze dell'ordine a Monza nel pomeriggio di sabato 17 febbraio per la street parade di carnevale del Foa Boccaccio.

Le forze dell'ordine hanno sorvegliato la manifestazione per il rischio di tafferugli e disordini a seguito degli scontri che si sono verificati nei giorni scorsi in diverse città italiane come Piacenza.

Fortunatamente si è svolto tutto in modo tranquillo e non ci sono stati attimi di tensione: è stata una parata di carri allegorici a tema con tanta musica di sottofondo.