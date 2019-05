Sciopero per l'Ambiente, il corteo degli studenti sfila per le vie di Monza

Studenti in corteo a Monza venerdì mattina. Come annunciato nei giorni scorsi gli studenti di Fridays For Future hanno indetto nuovamente uno "sciopero" per il Clima, per portare all'attenzione il tema e confrontarsi su tematiche ambientali.

Come annunciato, hanno aderito all'iniziativa i rappresentanti degli studenti del Liceo Zucchi, Liceo Frisi, Istituto Mosè Bianchi, Liceo Porta, Istituto Olivetti e Liceo Valentini.

I ragazzi si sono dati appuntamento in piazza Citterio: il corteo si è spostato verso il centro cittadino, per percorrere via Cavallotti avanti e indietro e infine confluire in piazza Trento e Trieste. Venerdì mattina la manifestazione ha comportato anche inevitabili disagi per il traffico che in via Cavallotti, anche a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima del passaggio della manifestazione, è rimasto paralizzato.

In piazza Trento e Trieste, come era già accaduto in occasione del primo sciopero per il Clima, ci sarà un flash mob a tema ambiente e sono previsti una serie di interventi volontari al microfono sul tema.

"Durante il corteo verrà inoltre ritagliato un momento per mettere in atto una pratica di guerrilla gardening: alcuni volontari lanceranno, in un luogo ancora da stabilirsi, decine di “seed bombs” (piccoli agglomerati di argilla, terriccio e semi di fiori) con lo scopo di rigenerare aree urbane dismesse" avevano annunciato i ragazzi.